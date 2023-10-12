جهاز مدينة 6 أكتوبر يفوز بجائزة أفضل مشروع فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى

كتب أحمد حسن

فاز جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجائزة أفضل مشروع متميز في مجال معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى محافظة الجيزة، ضمن فئة المشروعات الكبيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثانية.

وأوضح جهاز مدينة 6 أكتوبر في بيان له، أن المبادرة شهدت تنافس نحو 137 مشروعا من محافظة الجيزة، فاز منها 14 مشروعا طبقا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، وجاء مشروع مدينه 6 أكتوبر كأفضل مشروع أخضر ذكي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي.

وأضاف الجهاز في بيانه، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة وتحقيقا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050.

جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.