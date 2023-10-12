توقعات بانخفاض المتوسط السنوى لسعر سلة خامات أوبك لـ80.4 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

تشير تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر أغسطس 2023 إلى 87.3 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة %7.6% مقارنة بالشهر السابق.

بينما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2023 إلى 80.4 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع تبلغ 19.7% مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير،أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر يوليو 2023 بنسبة 7.8% (5.9) دولار للبرميل مقارنة بشهر يونيو، ليصل إلى 81.1 دولار للبرميل.

وذكر التقرير يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة وقوة أساسيات العرض والطلب على النفط الخام، بالتزامن مع زيادة استهلاك المصافي التكرير والطلب القوي من المشترين الآسيويين (بما في ذلك المصافي الصينية)، فضلاً عن ارتفاع هوامش تكرير المنتجات وتحديداً الديزل والبنزين في كافة المراكز الرئيسية.