تقديم الخدمات الطبية لـ1508 مواطنين فى قافلة طبية بقرية بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية البياض بمركز دسوق، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 10 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، واستفاد من خدمات العيادات 1508 مواطنا خلال اليومين.

وأضاف نور الدين، تم إجراء 145 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 5 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 719 مواطنا.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 107 مواطنا، خلال القافلة، وتقديم خدمات التقارير الطبية لـ7 مرضى، وتم تحويل 7 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.