اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة فى مصرع فتاة بالتجمع لبيان وجود شبهة جنائية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:19 ص
تفريغ كاميرات المراقبة فى مصرع فتاة بالتجمع لبيان وجود شبهة جنائية حبس
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في وفاة فتاة بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة التجمع الأول، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السائق المتسبب في الواقعة.
 
 
وكانت فتاة لقت مصرعها نتيجة اصطدام سيارة بها فى منطقة القاهرة الجديدة، حيث تم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، حيث تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغا لغرفة النجدة، يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة القاهرة الجديدة وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت فتاة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة.
 
 

حادث تصادم

وفاة فتاه

نيابه القاهره الجديده

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة