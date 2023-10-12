تفريغ كاميرات المراقبة فى مصرع فتاة بالتجمع لبيان وجود شبهة جنائية

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في وفاة فتاة بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة التجمع الأول، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السائق المتسبب في الواقعة.

وكانت فتاة لقت مصرعها نتيجة اصطدام سيارة بها فى منطقة القاهرة الجديدة، حيث تم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، حيث تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة، يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة القاهرة الجديدة وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت فتاة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة.