تفاصيل دفن أسماك نافقة بالمحطة الوسيطة فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أعلنت شركة نهضة بمحافظة الإسكندرية، والمنوط بها رفع المخلفات وأعمال النظافة بمالمحافظة، إنه بناء علي الإشارة الواردة للصور المتدوالة علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي يظهر فيها تحميل السيارات التابعة للشركة لكميات من الأسماك النافقة من داخل ميناء الإسكندرية، أوضح أحمد شحاته، المدير الإعلامي للشركة، أنه مع الساعات الأولي من صباح اليوم ، قامت هيئة ميناء الإسكندرية بإخطار مسئولي الشركة، بطلب رفع بعض المخلفات التي كان من بينها أسماك نافقة علي احد الشواطئ، وقامت معدات الشركة برفع هذه المخلفات، ونقلها إلي المحطة الوسيطة بموقع محرم بك ، حيث تم هرسها من خلال اللوادر المخصصة لذلك، ثم نقلها إلي موقع المدفن الصحي بمدينة الحمام.



وأضاف أحمد شحاتة، أنه قد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخلفات، ودفنها طبقاً للمواصفات القياسية البيئية المعمول بها في هذا الشأن.