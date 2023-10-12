تعليم الأقصر ثانى الجمهورية بمسابقات تنمية القدرات الموسيقية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حصدت مدرسة وادي الملكات بإدارة الأقصر التعليمية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف 2023، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

ومن جانبه توجه الدكتور صبري خالد وكيل تعليم الأقصر ، بالشكر إلى أحمد عبد الله موجه عام التربية الموسيقية لمتابعته الفعالة والمثمرة لأنشطة التربية الموسيقية، وذلك بعد التفوق بحصول مدرسة وادي الملكات بإدارة الأقصر التعليمية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات مراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف 2023.

فيما تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مدرستي أبو بكر الصديق الابتدائية بأرمنت الحيط، وأرمنت الإعدادية بنات التابعتين لإدارة أرمنت التعليمية، رافقه خلال الجولة الطاهر عبد الحميد مدير إدارة أرمنت، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقدم الدكتور صبرى خالد، نصيحته إلى الطالبات بضرورة مناهضة الدروس الخصوصية، وذلك لما تسببه من تضييع للوقت والجهد وهدر للمال، وضرورة استبدالها بمجموعات الدعم المدرسي، والتي توفر الكثير من الوقت، كما رسوم الاشتراك بها اقتصادية جداً، كما أن المعلمين الذين يقومون بالشرح من خلالها على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة والتميز.

وقال وكيل تعليم الأقصر، خلال جولته مايلي:- "أنصح جميع أبنائي وبناتي بمشاهدة مجموعة قنوات مدرستنا، والتي أنشأتها وزارة التربية والتعليم للسمو والارتقاء بمستوى الشرح للتلميذ والطالب المصري، حيث أن المعلومات تقدم بشكل شيق وممتع ولا تكتفي بأسلوب السرد المعتاد، كما أن قنوات مدرستنا لا تغفل عن الجانب الترفيهي، فهي تقدم العديد من الأغاني التحفيزية، التي تحث الطلاب على الجد والاجتهاد".