بيرو تعتقل امرأة حاولت تهريب ماريجوانا فى سرير وملابس رضيعها

فاطمة شوقى

ألقت شرطة بيرو القبض على امرأة تدعى كارولينا إسبيوزا خافيير في منطقة كوماس، حاولت تهريب 10 كيلو جرام من الماريجوانا في سرير طفلها الذى يبلغ من العمر شهرين فقط ، حيث استخدمت الأم رضيعها كتمويه للشرطة لنقل المخدرات.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن تواصل الشرطة الوطنية في بيرو (PNP) توحيد جهودها لوقف موجة الجريمة التي تعمل في مناطق مختلفة من ليما. هذه المرة، وفي عملية مفاجئة، تم اعتقال امرأة خبأت الماريجوانا في سرير وملابس رضيعها.

وبحسب معلومات الشرطة، تم التعرف على المرأة على أنها كارولينا إسبينوزا خافيير، التي كانت تسافر على متن سيارة يقودها ميجيل فيلالبا أوليتشيا. حاول كلا الشخصين التظاهر بأنهما "عائلة سعيدة" لتضليل الشرطة.

وأشار العقيد والتر بالومينو، رئيس السرب الأخضر التابع للشرطة الوطنية ، إلى أنهم عثروا داخل السيارة على طفل يبلغ من العمر شهرين كان في سريره الصغير، 10 كيلو من الماريجوانا مخبأة في السرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة وُضعت تحت تصرف سلطات النيابة العامة ، حيث يجب أن تواجه التهم القانونية ، ومن جهة آخرى تم نقل الطفل الى احد الملاجئ حيث يبقى فيه حفاظا على حياته وسلامته.

ومن الجدير بالذكر أن التسويق الجزئي للمواد غير المشروعة، مثل الماريجوانا والكوكايين وغيرها، يعاقب عليه القانون في بيرو، وفقا للمادة 298 من قانون العقوبات. ويعاقب على الانتهاك بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.