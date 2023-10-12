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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى لـ 1417 مواطنا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:27 م
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى لـ 1417 مواطنا العدوان الإسرائيلى على غزة
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 1417 مواطنا وإصابة 6268 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

إلى ذلك، قالت صحيفة واشنطن بوست إن هناك أزمة إنسانية فى غزة بعد أن أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، مما تسبب فى نقص فى الكهرباء والغذاء والماء، فى الوقت الذى واصل فيه جيش الاحتلال القصف العنيف والكثيف على القطاع. فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر  فى غزة يقترب من الكارثة الإنسانية.

ونقلت واشنطن بوست عن وزارة الصحة فى قطاع غزة، إن الخدمات الصحية قد وصلت إلى مرحلة حرجة مع توقع بنفاذ الدواء والوقود على الفور، وامتلاء المستشفيات.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى بيان له اليوم الخميس إن أكثر من 300 ألف فلسطينى قد نزحوا فى قطاع غزة. وقال جلال إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة فى غزة، إن محطة الطاقة الوحيدة فى القطاع قد توقفت عن العمل يوم الأربعاء بعد نفاذ الوقود.

ويعيش أكثر من مليونى شخص فى قطاع غزة بينهم أكثر من مليون طفل.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المستشفيات فى القطاع مهددة بالتحول إلى مشارح بعد الحصار الإسرائيلى.


الصحه الفلسطينيه في غزه

العدوان على غزه

جيش الاحتلال الإسرائيلي

عدوان إسرائيل على غزه

ارتفاع عدد شهداء العدوان في غزه

عدد شهداء غزة



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