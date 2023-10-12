اليوم السابع
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الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:34 م
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الشباب والرياضة تنّفذ مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعيه بمخاطر المخلفات الالكترونيه

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:36 م
الشباب والرياضة تنّفذ مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعيه بمخاطر المخلفات الالكترونيه أشرف صبحي
كتبت ياسمين يحيى

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تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب استاد دمياط بمحافظة دمياط. 
 
بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة. 
 
وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات.
 
 ومن المقرر  تنفيذ المبادرة في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب






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