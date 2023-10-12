اليوم السابع
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الرئيس السيسي يشهد مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:34 م
الرئيس السيسي يشهد مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية حفل تخريج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023
رامى محيى الدين

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم تقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية بمناسبة مرور 50 عاما على حرب أكتوبر أثناء حفل تخريج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

 

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.


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