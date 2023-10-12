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الخارجية التونسية: مساندة مطلقة للشعب الفلسطينى فى استرداد حقوقه

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:03 ص
الخارجية التونسية: مساندة مطلقة للشعب الفلسطينى فى استرداد حقوقه نبيل عمار
أ ش أ

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 أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مساندة بلاده المطلقة لحق الشعب الفلسطينى فى استرداد حقوقه، وصموده فى وجه العدوان الإسرائيلى الغاشم، وبنضالاته المتواصلة؛ من أجل تحرير الأراضى الفلسطينية.

ودعا الوزير التونسى - فى كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب؛ لبحث العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة - المجتمع الدولى إلى الضغط على سلطات الإسرائيلية من أجل الوقف الفورى لهذا التصعيد الخطير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل


وشدّد على ضرورة أن تكون القرارات المنبثقة عن اجتماعات الجامعة فى مستوى اللحظة التاريخية والفارقة التى يعيشها الشعب الفلسطينى الشقيق.

 

 


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