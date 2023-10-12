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الحركة المدنية تعلن تنظيم حملة شعبية لجمع الغذاء والدواء لدعم الفلسطينيين

الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:41 م
الحركة المدنية تعلن تنظيم حملة شعبية لجمع الغذاء والدواء لدعم الفلسطينيين اثار القصف الاسرائيلي على غزة
كتب سمير حسنى

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طالبت الحركة المدنية، أحزابها، والمصريين، بالتبرع علي حساب الهلال الأحمر لدعم الشعب الفلسطيني.

وأعلنت الحركة تنظيم حملة شعبية لجمع الغذاء والدواء بجميع مقرات الحركة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.، جاء ذلك نقلا عن قناة إكسترا نيوز.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي بدأ قبل عدة أيام، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

 


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