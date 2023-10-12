اعترافات لص الفيلات بالوايلى: بسرقها بأسلوب المغافلة وببيعها

كتب سليم على

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلى الجزئية، تفيد قيامه بسرقة الفيلات بأسلوب المغافلة والاستيلاء على محتوياتها وبيعها لدى صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل.

وأضاف خلال التحقيقات، أنه تسلل إلى إحدى الفيلات بمنطقة الوايلى، يملكها شخص يحمل جنسية إحدى الدول، وسرق هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى وفر هاربا، وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة من القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

كانت النيابة قررت فى وقت سابق حبس المتهم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة هاتف محمول وجواز سفر ومبلغ مالى من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة الوايلى ملك (أحد الأشخاص – يحمل جنسية إحدى الدول) بأسلوب المغافلة ، وبحوزته (طبنجة صوت وطلقات - المبلغ المالى المستولى عليه) ، وأرشد عن الهاتف لدى عميليه "سيئ النية " (صاحب محل تليفونات وعامل بذات المحل ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - 2هاتف محمول - جهاز "لاب توب " - مبلغ مالى) وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم وعلمهما بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.