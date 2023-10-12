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إكسترا نيوز: وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش

الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:25 م
إكسترا نيوز: وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش مساعدات أردنية تصل العريش
كتب سمير حسنى

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وصلت مساعدات أردنية إلى مطار العريش، جاء ذلك نقلا عن قناة إكسترا نيوز.

 

وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش (1)
 
وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش (2)
 
وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش (3)
 
وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش (4)
 
وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش (5)

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