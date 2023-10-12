الرئيسية أخبار عاجلة إكسترا نيوز: المساعدات الأردنية للفلسطينيين تصل مطار العريش الخميس، 12 أكتوبر 2023 01:25 م مساعدات أردنية تصل العريش كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وصلت مساعدات أردنية إلى مطار العريش، جاء ذلك نقلا عن قناة إكسترا نيوز. طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى السيوف الحديدية عملية السيوف الحديدية غزة حرب غزة حرب غزة 2023 صواريخ غزة العدوان الإسرائيلي على غزة حرب غزة الأخيرة هجوم غزة على إسرائيل جيش الاحتلال أخبار غزة الآن عاجل قصف غزة قصف غزة الآن غزة الآن بث مباشر عدد شهداء فلسطين عدد شهداء فلسطين اليوم غزة الآن خسائر إسرائيل عدد القتلى الإسرائلييين حرب فلسطين اليوم حرب فلسطين واسرائيل اليوم حرب غزة 2023 ويكيبيديا أخبار فلسطين عاجل أخبار فلسطين اليوم مباشر اخبار فلسطين ضرب فلسطين لإسرائيل قصف إسرائيل لفلسطين قطاع غزة عدد المختطفين الإسرائيليين عدد المخطوفين من إسرائيل إسرائيل حماس فلسطين أحداث غزة حركة حماس قوات الاحتلال الاحتلال الاسرئيلي ضرب غزة اسرائيل صواريخ حماس اليوم السابع بلس قتلى إسرائيل من صواريخ غزة الوضع الأمني في غزة الآن آخر أخبار غزة مع إسرائيل قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل عدد الشهداء الفلسطينيين جرائم إسرائيل ضد فلسطين جرائم إسرائيل في غزة وساطة مصر بين غزة وإسرائيل وساطة مصرية عدد سكان غزة معلومات عن مدينة غزة خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة حرب فلسطين 2023 مطار العريش مساعدات أردنية قناة اكسترا نيوز الموضوعات المتعلقة "العالمية للدفاع عن الأطفال": الاحتلال قتل 332 طفلا فى غزة والضفة منذ السبت الماضى الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:52 م مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:50 م استشهاد فلسطينى وزوجته وأبنائه ووالدته فى استهداف منزله بـ"جباليا" الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:21 م وزير الخارجية يؤكد ضرورة خفض التصعيد الراهن فى قطاع غزة الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:14 م الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا حول الأوضاع فى قطاع غزة.. ويؤكد: الانزلاق فى مسار دموى سيدفع ثمنه الأبرياء.. ويجب ضمان انتظام المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطينى الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:10 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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