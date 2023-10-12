اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:36 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق "الجعفرية - أبو حماد" بالشرقية.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول "صلاح ع" 10 سنوات وشقيقته تقى 11 سنة و"حسن ا" 32 سنة مقيمين بمركز أولاد صقر، مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل يستقلونه في طريق "الجعفرية - أبو حماد"، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 
 

أبو حماد

الشرقية

محافظة الشرقية

انقلاب تروسيكل



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