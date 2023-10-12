اليوم السابع
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أهم 10 معلومات عن انتخابات التجديد النصفى للأطباء.. تفاصيل

الخميس، 12 أكتوبر 2023 05:12 م
أهم 10 معلومات عن انتخابات التجديد النصفى للأطباء.. تفاصيل انتخابات الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لعمليات التصويت المقرر لها يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر 2023، ويستعرض "اليوم السابع" في هذا التقرير أبرز المعلومات الخاصة بالسباق الانتخابى،:
 
1- التصويت سيتم يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.
 
2- سيتم فتح باب التصويت من التاسعة صباحا على مستوى الجمهورية، وتستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساء.
 
 
3- خصصت النقابة 27 مقرا على مستوى الجمهورية بالنقابات الفرعية، للتصويت.
 
4- تجرى عمليات التصويت على مقعد النقيب العام للأطباء، وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات  والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.
 
 
5- النقيب العام المقرر انتخابه في تلك الانتخابات هو النقيب رقم 19 في تاريخ النقابة، منذ إنشائها عام 1941، وتولى الدكتور علي إبراهيم، باشا مؤسس النقابة وأول نقيب للأطباء، وحتى 2023 والدكتور حسين خيرى النقيب الحالى للأطباء.
 
6- يخوض الانتخابات 77 طبيبا بالنقابة العامة و324 طبيبا على مستوى كافة النقابة الفرعية.
 
7- يتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحى، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير.
 
8- كافة عمليات التصويت تتم تحت إشراف قضائى.
 
9- اللجنة العامة وفرت في لجان التصويت حبر فسفورى لضمان عدم التصويت فى أكثر من لجنة، ويتم التصويت خلف ساتر لسرية التصوير، كما منعت الدعايا الانتخابية، حتى لا تتجاوز فترة وجود الناخب 10 دقائق منذ حضوره وحتى تصويته بالانتخابات.
 
10- سيتم فرز أصوات الأطباء المشاركين بالانتخابات فور غلق باب التصويت، ومن ثم إعلان النتائج الرسمية.
 
 

انتخابات الأطباء

التجديد النصفى للأطباء

نقيب الأطباء

انتخابات نقيب الاطباء



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