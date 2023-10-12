أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 12-10-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 12-10-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مدينة مصر للإسكان والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، وإيديتا للصناعات الغذائية، ودلتا للطباعة والتغليف، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تربح 27 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.352 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 489.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.26%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 23.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 14.2 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 20002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24103 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 8373 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة، فيما انخفض مؤشر تميز بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 5308 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 37.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.03%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 51.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.12%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 164.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.24%.

- مدينة مصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.21%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 23.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.84%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.751 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.97%.

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 9.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 7.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 7 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.05%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 52.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.83%.