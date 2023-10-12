أخبار البورصة اليوم الخميس 12-10-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 12-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.352 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مدينة مصر للإسكان والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، وإيديتا للصناعات الغذائية، ودلتا للطباعة والتغليف، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تربح 27 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.352 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 489.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.26%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 23.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 14.2 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 20002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 24103 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 8373 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة، فيما انخفض مؤشر تميز بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 5308 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة.

وصعدت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 600 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 400 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد عدد 510.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والمطورون العرب القابضة عدد 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2500 سهم، 200 ألف سهم، 150 ألف سهم، 46.2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 400 ألف سهم، 3700 سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الصناعات الغذائية والعربية-دومتي، والنساجون الشرقيون للسجاد، والنعيم القابضة للاستثمارات، وأيه كابيتال القابضة، ومصر للفنادق، وورواد السياحة-رواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 10 آلاف سهم، 1000 سهم، 40 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 1435 سهم، 509.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، واشترت إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية 300 ألف سهم، 4600 سهم، على الترتيب.

المطورون العرب

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 46.2 مليون سهم بسعر 0.689 جنيه بقيمة إجمالية 31.9 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 24% إلى 27.6%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وفي نفس السياق أعلن المساهم أحمد طارق خليل علي، الخطة المستقبلية لاستثماره في شركة المطورون العرب القابضة، وتضمنت المشاركة في خطة التطوير للعمليات التشغيلية والإدارية والمالية والاستثمارية لتنفيذ نموذج العمل المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، والمشاركة في استكمال تنفيذ خطة مشروعات الشركة تحت التطوير، والمشروعات تحت التشغيل، وكذلك تطوير محفظة الأراضي، وتوفير تمويل بشكل مستدام ومتنوع لتغطية احتياجات التوسعات التشغيلية والاستثمارية، وفقًا للهيكل التمويلي من خلال المشاركة في زيادات رأس مال الشركة، وتعظيم القيمة التجارية والتسويقية وتعظيم قيمة حقوق المساهمين من خلال أصول إنتاجية تخلق إيرادات وتدفقات نقدية بشكل متنامي مستدام ومتنوع.

مدينة مصر

أكد شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أنه لم يرد لإدارة الشركة أي خطابات بشأن إعلان الصندوق السيادي السعودي نيته الاستحواذ على الشركة بسعر استرشادي يتراوح بين 4.3 و4.6 جنيه للسهم.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنه تدرس حاليًا شروط ومتطلبات التقديم على رخصة ممارسة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، والمعروف بنشاط التصنيف الائتماني، وذلك طبقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 151 لسنة 2023.