وزير خارجية إيطاليا: طلبنا وساطة مصر للإفراج عن رهائن إيطاليين بفلسطين

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، أنه بحث مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن مصر دولة مهمة في منطقة المتوسط، لافتا إلى أن المشارات تطرقت للموقف الدولي مما يحدث في غزة وإسرائيل، موضحا أن بلاده ستدعم أى مبادرة تدعمها مصر لحل إيجابي للأسرى الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية، موضحا أن إيطاليا لديها مواطنين اثنين تم احتجازهما بواسطة الفصائل الفلسطينية.

وأوضح الوزير الإيطالى أنه طالب الرئيس السيسي بوساطة مصرية لتحرير الرهائن الإيطاليين لدى الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن المباحثات تطرقت لسبل تفعيل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى الجانب الإيطالي سيدعم كل ما ستقوم به مصر لتفعيل السلام بين الفلسطييين والإسرائيليين.

وأوضح وزير خارجية إيطالياً أن بلاده تحتاج للأيدي العمالية الماهرة من مصر، وفق نسبة محددة لمصر بحسب القوانين الإيطالية، لافتا إلى وجود مبادرات قيد الدراسة بين مصر وإيطاليا للوصول للأهداف المشتركة في عدة مجالات.