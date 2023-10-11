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وزير الخارجية: الشعب الفلسطينى يعانى من تصعيد عسكرى إسرائيلى مستمر

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:58 م
وزير الخارجية: الشعب الفلسطينى يعانى من تصعيد عسكرى إسرائيلى مستمر شكرى ونظيره الإيطالى
كتب أحمد جمعة

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أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن الشعب الفلسطينى يعانى من القصف المستمر واستهداف مواقع مدنية وغياب سبل العيش، موضحا أن مصر تكثف اتصالاتها مع الجانبين والشركاء الإقليميين والدوليين للتاكيد على ضرورة احتواء الأزمة والأضرار الإنسانية الواقعة بين الطرفين، موضحا أهمية تصاعد الأصوات الدولية لخفض التصعيد والتوقف عن الحرب. 
 
وأوضح وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية إيطاليًا أن اجتماع وزراء الخارجية العرب يأتى فى إطار الدور العربى الداعم للموقف الفلسطينى وضرورة وقف التصعيد، مشددا على أهمية تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى.

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