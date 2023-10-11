وزارة الصحة بغزة: 950 شهيدا و5000 مصاب منذ بدء العدوان على القطاع

وكالات

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، في تحديث لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع،عن ارتفاع عدد الشهداء لـ 950 فلسطينيا وإصابة 5000 منذ بدء القصف على القطاع، وذلك حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وكان قد ارتفع، الثلاثاء، عدد الشهداء نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا.

وحسب مُعطيات وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن 900 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، منهم 260 طفلاً و230 امرأة، وأصيب 4500 آخرين بجروح مختلفة في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.

وفي الضفة الغربية، ارتقى 22 شهيدا، وأصيب نحو 150 آخرون.