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واشنطن: ليس هناك قرارات حتى الآن بشأن وجود حاملة الطائرات فورد

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:45 م
واشنطن: ليس هناك قرارات حتى الآن بشأن وجود حاملة الطائرات فورد جون كيربى
كتب أحمد عرفة

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قال المسؤول الاتصالات الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المسؤول الاتصالات الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأمريكي: سنواصل مساعدة إسرائيل وسنعيد بناء القبة الحديدية.

وتابع المسؤول الاتصالات الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأمريكي، :"ليس هناك قرارات إلى الآن بشأن وجود حاملة الطائرات فورد، وحاملة الطائرات فورد وصلت شرق المتوسط لأهداف ردعية".

 


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