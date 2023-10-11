نشرة الحوادث.. القبض المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالعجوزة وضبط 182 قطعة سلاح

كتب إيهاب المهندس

شنت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، وتم ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالجيزة، وضبط 182 قطعة سلاح بحملات أمنية.





التنقيب عن الآثار

نجحت أجهزة الامن في القبض على 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة العجوزة.

المرور

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 64925 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط (16100) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (538) مخالفة السير بدون تراخيص، (6) مخالفات موقف عشوائي، (1202) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، خلال 24 ساعة.

حملة مكبرة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (267) قضية مخدرات، (182) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (82951) حكم قضائى متنوع في حملات مكبرة بالمديريات خلال 24 ساعة.

قتل

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل لا تهمه بقتل شاب بسبب الخالف على بيع دراجه ناريه، رفض المتهم إعطاء المجني عليه باقي ثمن الدراجة التي باعها له.

تهريب عمله

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازته مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة داخل عبوات "سجائر" داخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

سرقة فيلا

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط متهمين بسرقة فيلا فيلا بالغردقة، وتبين سرقتهم شاشة تليفزيون، جهاز "لاب توب" - مكواة شعر – سماعة لا سلكية، بعض المتعلقات الشخصية.

مشاجرة سوهاج

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفي مشاجرة أدت لوفاة شخصين، بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، وتبين ان سبب المشاجرة الخلاف على قطعة أرض.