كتب أحمد عرفة

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أعدنا تشكيل حكومة طوارئ ونحن متحدون وجنبنا خلافاتنا.

وأضاف بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نحارب بكل قوتنا وعلى الجبهات كافة، وجلبنا دعما دوليا غير مسبوق لإسرائيل".

وفى وقت سابق قطعت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إفادتها على الهواء عن تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع، بسبب غارة عنيفة في محيط مستشفى الشفاء الذي تقف فيه الزميلة أثناء حديثها.

وقالت عوكل: "سوف نوافيكم بتفاصيل الغارة الجوية التي يشنها جيش الاحتلال بعد انتهائها". واستأنفت "المستشفيات في قطاع غزة وصلت للحد الأقصى في التعامل مع الحالات المصابة ولا توجد مستلزمات طبية وهناك نقص شديد في الوقود وبالتالي لن يستمر عمل المستشفيات في قطاع غزة لفترة طويلة".

ومن جانبه، أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.