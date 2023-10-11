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مصور البابا شنودة الثالث يكشف تفاصيل لقاء ملك إنجلترا مع بطريرك الكنيسة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:08 ص
مصور البابا شنودة الثالث يكشف تفاصيل لقاء ملك إنجلترا مع بطريرك الكنيسة البابا شنودة الثالث وملك إنجلترا
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق واحداً من الشخصيات التى يخلدها تاريخ الكنيسة على مدار العصر الحالى والعصور القادمة وكذلك تاريخ الوطن، وذلك نظراً لشخصيته القوية ومواقفه الوطنية العظيمة في حق مصر والقضية الفلسطينية وعظاته المستمرة عن الحب والمواطنة والتسامح وقبول الأخر.

وقال عماد نصرى مصور البابا شنودة الثالث فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن الأمير تشارلز زار الكاتدرائية في أوائل التسعينات، وكانت الزيارة بروتوكولية تماما، واستلم الحرس الجمهورى المصرى الكاتدرائية، واطلعوا على كل الإجراءات الأمنية لتأمين الزيارة، وكان قائد حرس الأمير تشارلز سيدة وكان صغيراً في السن، وكان لديه شغف كبير لتصوير قداسة البابا، وتعرض لمضايقات من الأمن الإنجليزى، وتدخل قداسة البابا ليأمرهم بتركه وعدم مضايقته.

وذكر عماد نصرى، أن من أبرز المواقف التي لن ينساها أيضا وقت زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كان الأمن التركى فى منتهى "الرزالة"، وكان قداسة البابا في هذه الزيارة، يتحدث عن الدولة المصرية والرئيس مبارك بشكل جيد، وكان هناك زيارات من الرئيس ياسر عرفات والرئيس محمود عباس أبو مازن وغيره من رؤساء الدول.

لقاء البابا
لقاء البابا

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ملك انجلترا

بطريرك الكنيسه



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