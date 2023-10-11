اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص نتيجة انفجار في مخزن بمدينة أكتوبر

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:26 ص
مصرع وإصابة 3 أشخاص نتيجة انفجار في مخزن بمدينة أكتوبر حريق_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع انفجار داخل مخزن خردة بمدينة السادس من أكتوبر، ونتج عنه وفاة شخصان وإصابة أخر، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم الدفع برجال الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوفاة أشخاص داخل مخزن في منطقة المستقبل فى أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء القيام بأعمال فحص لمجموعة من الخردة تعرض المخزن للانفجار، مما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة أخر. 
 
تم نقل الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

انفجار مخزن

امن الجيزة

اخبار الحوادث

أكتوبر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة