مصرع وإصابة 3 أشخاص نتيجة انفجار في مخزن بمدينة أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

وقع انفجار داخل مخزن خردة بمدينة السادس من أكتوبر، ونتج عنه وفاة شخصان وإصابة أخر، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم الدفع برجال الحماية المدنية، وتمت السيطرة علي الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوفاة أشخاص داخل مخزن في منطقة المستقبل فى أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أنه أثناء القيام بأعمال فحص لمجموعة من الخردة تعرض المخزن للانفجار، مما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة أخر.

تم نقل الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.