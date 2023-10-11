مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والتمكين الاقتصادى ندوة لوحدة تكافؤ الفرص ببنى سويف

نظمت وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف ندوة، اليوم، عن مشاركة المراة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بالمديرية،الدكتور جمال عبد المطلب أستاذ علم الإجتماع بجامعة بني سويف، محمد سعد مدير مركز الإعلام، ليلي ابوعقل عضو المجلس القومى للمرأة ،قرني عبده مدرب تمكين اقتصادي.

أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،على أهمية ومشاركة المراة في الحياة السياسية والتمكين الاقتصادي،وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة،سياسيا،واجتماعيا،واقتصاديا،مؤكدا على حرص وزارة التربية والتعليم على تحسين جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين والمتعلمات في كافة انحاء الجمهورية وفق الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي المعدلة بنهج تشاركي وبالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين بما يتناغم مع روح ومبادئ الدستور الذي ينص على تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

أكدت الدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وشئون المراة بمديرية التربية والتعليم، على حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، وذلك لتعزيز سبل الاتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً "المرأة، والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن" مما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط، لذا قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات التعليمية تنبثق منها وحدات تكافؤ الفرص في الإدارات التعليمية والمدارس لتقديم التوعية وجميع الخدمات والإهتمام بشئون المرأة العاملة لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.