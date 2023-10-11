مسئول بريطانى بعد رفع علم فلسطين فوق مبنى بلدية: نرفض رمى العلم الإسرائيلى

كتبت رباب فتحى

أكد رئيس بلدية مدينة شيفيلد البريطانية توم هانت، اليوم الاربعاء، على حق كل شخص فى الاحتجاج السلمي الآمن، واستدرك قائلا "لكن لا يمكننا دعم الأحداث التى وقعت أثناء الاحتجاج خارج مبنى البلدية أمس، وتمت فيها إزالة العلم الإسرائيلي من مبنى البلدية".

ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الالكتروني، عن توم هانت أنه خلال مسيرة مؤيدة لفلسطين أمس الثلاثاء في مدينة شيفيلد البريطانية قام أحد المتظاهرين بإزالة العلم الإسرائيلي من مبنى البلدية ويجري حاليا مراجعة أمنية.

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شخصين يتسلقان المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترا (200 قدم) خلال مظاهرة مساء أمس حيث تم استبداله بالعلم الفلسطيني، وسط هتافات المتجمعين أدناه.

وأضاف هانت "هناك مشاعر قوية بشأن الوضع في إسرائيل وفلسطين لكننا نطلب من الجميع إظهار الاحترام والتسامح في هذا الوقت، أفكارنا مع جميع المتضررين، بما في ذلك هنا في المملكة المتحدة".

وتابع:"الإرهاب ليس له ما يبرره أبدا، إننا ندعو إلى السلام وإنهاء الهجمات على الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في إسرائيل وفلسطين".