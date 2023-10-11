مديرية أمن القاهرة تستقبل زيارة لطلاب مدارس القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

استقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم زيارة لعدد من اتحاد طلبة وطالبات مدارس القاهرة.

وتهدف الزيارة إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وسرعة استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها، حيث شملت الزيارة جولة تفقدية بـ (غرفة عمليات النجدة بالقاهرة).

ومن جانبهم توجه المشاركون والقائمين على العملية التعليمية بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.