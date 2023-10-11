اليوم السابع
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محاكمات×24 ساعة.. المشدد لـ 3 موظفين بتهمة الاختلاس وحبس تاجر الكيف وتغريمه في مدينه نصر

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:00 م
محاكمات×24 ساعة.. المشدد لـ 3 موظفين بتهمة الاختلاس وحبس تاجر الكيف وتغريمه في مدينه نصر محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها حكم المشدد المشدد 10 سنوات لـ 3 موظفين بتهمة اختلاس، وحبس تاجر الكيف بمدينة نصر 3 سنوات.
 
ترويج المخدرات
 
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.
 
 
اختلاس
 
قضت محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، لثلاثة موظفين وعزلهما من وظيفتيهما لمدة 3 سنوات، ورد المبلغ المختلس، وقدره 281 الف جنيه.
 
 
هيروين
 
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ه.ه.ع" 30 سنة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المخدرات.
 
سلاح ناري
 
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة "د. م.ع.م" 29 سنة بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز أخميم.
 
 

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