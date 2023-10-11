اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ماسك يرد على رسالة بشأن "المعلومات المضللة" حول الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 08:00 ص
ماسك يرد على رسالة بشأن "المعلومات المضللة" حول الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الملياردير الأمريكى إيلون ماسك
وكالات

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رد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على رسالة المفوض الأوروبى تيرى بريتون المتعلقة بالمعلومات المضللة، حول الصراع الإسرائيلى الفلسطينى طالبا منه توضيح الانتهاكات والإشارة إليها.

وكتب ماسك عبر حسابه الرسمي في موقع X "تويترسابقا"، ردا على المفوض الأوروبي للسوق الداخلية: "سياستنا تقوم على أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو نهج يدعمه الاتحاد الأوروبي حسب معرفتي، يرجى إدراج الانتهاكات التي تشير إليها في موقع "X" حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها"، وأضاف: "شكرا جزيلا لك".

وبحسب وسائل إعلامية، طالب بريتون فى رسالته إيلون ماسك بالرد والاتصال "بسلطات إنفاذ القانون المعنية" خلال 24 ساعة.


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