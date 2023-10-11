كهرباء مصر الوسطى: تحصيل مليار و 300 مليون جنيه من سرقات التيار خلال 2023

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن هناك تطور فى جميع المؤشرات التجاريه بالشركة خلال العام المالى2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق وخاصة كمية الطاقه المباعه حيث تطورت بنسبه 3.84% برغم تطور الطاقه المشتراه بنسبة 2.06%.

وأضاف شمعة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك تحسن فى نسبة الفقد والتى بلغت 17.90% فى العام المالى الحالى بنسبة تحسن بلغت 1.41% عن العام السابق مما ساهم فى تحقيق وفر للشركة مبلغ وقدره 197.2 مليون جنيه مما أدى الى وفاء الشركة بالتزاماتها الماليه .

وقال شمعة أن متحصلات الضبطية القضائية ومباحث شرطة الكهرباء من محاضر سرقات التيار الكهربائي بلغو 1.3 مليار جنيه للعام المالى 2022/2023 مقارنة بمبلغ 1.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/2022 والذى ساهم فى تحسين نسبة الفقد وزيادة السيوله النقديه بالشركة.