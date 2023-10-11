اليوم السابع
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كهرباء مصر الوسطى: تحصيل مليار و 300 مليون جنيه من سرقات التيار خلال 2023

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 07:00 ص
كهرباء مصر الوسطى: تحصيل مليار و 300 مليون جنيه من سرقات التيار خلال 2023 المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن هناك تطور فى جميع المؤشرات التجاريه بالشركة خلال العام المالى2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق وخاصة كمية الطاقه المباعه حيث تطورت بنسبه 3.84% برغم تطور الطاقه المشتراه بنسبة 2.06%.
 
وأضاف شمعة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك تحسن فى نسبة الفقد والتى بلغت 17.90% فى العام المالى الحالى بنسبة تحسن بلغت 1.41% عن العام السابق مما ساهم فى تحقيق وفر للشركة مبلغ وقدره 197.2 مليون جنيه مما أدى الى وفاء الشركة بالتزاماتها الماليه .
 
وقال شمعة أن متحصلات الضبطية القضائية ومباحث شرطة الكهرباء من محاضر سرقات التيار الكهربائي بلغو  1.3 مليار جنيه للعام المالى 2022/2023 مقارنة بمبلغ 1.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/2022 والذى ساهم فى تحسين نسبة الفقد وزيادة السيوله النقديه بالشركة.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

جابر دسوقى

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء



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