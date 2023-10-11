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قادة الائتلاف فى إسرائيل يوافقون على "حكومة طوارئ"

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 12:07 م
قادة الائتلاف فى إسرائيل يوافقون على "حكومة طوارئ" بنيامين نتنياهو
وكالات

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قال حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قادة أحزاب الائتلاف الحاكم كافة وافقوا على تشكيل حكومة طوارئ، فى خضم الحرب المندلعة مع الفصائل الفلسطينية.

وبعد اجتماع تم في تل بيب وشارك فيه نتنياهو، أصدر حزب الليكود بيانا أكد فيه موافقة أعضاء الائتلاف على تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الحرب.

وجاء في البيان: "كل قادة الائتلاف، بلا استثناء، يدعمون تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية، وكلفت رئيس الوزراء نتنياهو بالعمل على تأليفها".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، السبت الماضي، إثر شن الأخيرة هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية، تعالت الأصوات داخلها لتشكيل حكومة طوارئ.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بن غفير قوله في وقت سابق " لم يُظهر قائدا الجيش الإسرائيلي السابقان بيني جانتس وجادي آيزنكوت قدرات مناسبة يمكن الاعتماد عليها خلال هذا الصراع، فلهما دور في هذه الإخفاقات".


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