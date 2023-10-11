غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع بيلا 4 ساعات للصيانة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع بيلا الجديدة التابعة لمنطقة هندسة بيلا، غدا الخميس، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفة قطاع الكهرباء.

وأوضح قطاع الكهرباء، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: محكمة بيلا - قسم شرطة بيلا - التأمين الصحي»، مؤكداً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

ويهيب قطاع الكهرباء ومجلس مدينة بيلا، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.