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غدا.. اتحاد العمال ينظم مؤتمر عمالى حاشد لدعم ترشيح الرئيس السيسي

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:53 م
غدا.. اتحاد العمال ينظم مؤتمر عمالى حاشد لدعم ترشيح الرئيس السيسي محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن عقد مؤتمر عمالى موسع لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، غدا الخميس بالصالة المغطاه بنادى مدينة نصر بالقاهرة. 

 

وقال محمد جبران، إن تأييد الرئيس السيسى لم يأت من فراغ، فهدفنا الأساسى من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى كافة المجالات، والتى حققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهم تلك الإنجازات الأمن والأمان الذى تعيشه البلاد الآن بالإضافة إلى المشروعات الجديدة وشبكة الطرق والمرافق وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، واعلان منظمة الصحة العالمية، عن أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سى فى عهد الرئيس السيسي. 

 

وطالب جبران، أن عمال مصر بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد تمارس فيها الديمقراطية، وبلد تسعى للاستقرار، والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

 

يأتى ذلك المؤتمر ضمن حملات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، ويحضر المؤتمر القيادات العمالية بالاتحاد العام وعدد من العمال واللجان النقابية على مستوى الجمهورية.


اتحاد العمال

الانتخابات الرئاسية

محمد جبران

دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات



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