اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل ابن خاله خلال مشاجرة فى أبو النمرس

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 07:37 ص
ضبط المتهم بقتل ابن خاله خلال مشاجرة فى أبو النمرس حمله امنيه - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل ابن خاله في إحدى قرى أبو النمرس، بسبب خلافات بينهما، حيث اعتدى عليه خلال مشاجرة، مما أدى إلى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في قرية بأبو النمرس، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مقتا شخص على يد ابن عمته، خلال مشاجرة، نتيجة خلافات بينهما. 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

قتل ابن خاله

ابو النمرس

امن الجيزة

مشاجرة



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