دورات مجانية على التسويق الإلكترونى بأسيوط بمشاركة برنامج الأغذية العالمى

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسيوط الدورة التدريبية المجانية على مهن التسويق الإلكتروني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمة التابع للأمم المتحدة WFP، وذلك بمقر قصر ثقافة أسيوط ، بعد الانتهاء من تقديم الشباب الراغبين فى الحصول على الدورات بمقر ديوان مديرية العمل وعنوانها: مجمع المصالح الحكومية مبنى "ب" بشارع محمود فهمى النقراشى ، لمدة أسبوع ، والانتهاء من المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم المعايير والشروط الخاصة بالتدريب.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على أحدث الأساليب التقنية والتدريبية الحديثة ، وعلى المهن المستحدثة التى تمكن الشباب من استغلال مواهبهم وقدراتهم فى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى الحصول على فرص عمل لائفة أو بدء مشروعات صغيرة تسهل مشلاركتهم فى التنمية.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة ، أن مثل هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن الواردة بالإعلان والسابق نشره على الصفحة الرسمية للوزارة والمديرية، وتجدر الإشارة إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من كلاً من وزارة العمل وبرنامج الأغذية تفيد إجتيازه للدورة بنجاح، فضلاً عن ما يحصل عليه المتدرب من بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، كما يتم تسليم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية بالمجان مجانا، كما أن الأولوية لفرص العمل ستكون داخل المحافظة وخارجها ، كما شملت الاشتراطات المتطلبة فيمن يتقدم للحصول على التدريب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، والسن من 18 الي 35 سنة مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، كما ان المرحلة التالية عبارة عن تقديم الأوراق اللازمة المتمثلة في صورة بطاقة الرقم القومي، صورة من المؤهل الدراسي، وصورتين شخصيتين، صورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد، وسيرة ذاتية خاصة بالمتدرب .

كما قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الأقصر اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بساحة الإمام الطيب بالقرنة ، وتنظيم حفل لتسليم شهادات إتمام التدريب بقصر ثقافة مركز القرنة ، فى إطار خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، وزيادة عدد الدورات لتستوعب مزيد من الشباب الراغب فى التدريب لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم ..

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريره للوزارة، أنه حضر حفل التسليم نادي محمود سكرتير مركز القرنة نائباً عن رئيس المركز ونجوى محمد مدير إدارة التدريب بالمديرية ومحمد احمد مدير المنطقة وإيمان على عبد الحليم مدير إدارة البيئه وحماية الطفل بمركز القرنة، مؤكداً إستمرار المديرية فى توفير الدعم والمساندة للفتيات الخريجات بعد انتهاء التدريب سواء فى الحصول على فرصة عمل فى القطاع الخاص أو مساعدتهم فى بدء مشروعهم الخاص بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق واستكمال مسيرة العمل وتطوير الذات واكتساب المهارات فى المهن التى تدربوا عليها لتكون مصدراً للدخل لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق آمالهم وطموحاتهم .