جولات تفقدية بمدرسة تمريض سرس الليان بالمنوفية

أجرت الدكتورة إيمان مصطفي مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية جولة تفقدية بالمرور على مدرسة تمريض سرس الليان، للوقوف على مدى الانتظام .

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، فى إطار متابعة سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد والقضاء على اى معوقات تعرقل العملية التعليمية .

واوضحت مدير إدارة التدريب والمدارس، أنه تم التأكد من إستكمال أعمال الترميم والصيانة بالمدرسة ، لافته إلى أنه تم العمل على حل أي عقبات أو مشاكل تواجه ناظرة المدرسة والمدرسات والطلاب، للوصول إلى أعلى النتائج .

واكدت مدير إدارة التدريب والمدارس، إن التعليم بمدارس التمريض جانب هام جدا من العملية التعليمية والتى تتواجد من اجل استكمال الخدمة للمواطنين بجانب التعليم المتنوع المختلف لخلق حالة من التناغم فى المجتمع .