تنفيذ 3 مشروعات بتروكيماويات باستثمارات 4 مليارات دولار

كتبت - مروة الغول

تستهدف استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول فى رؤيتها وأهدافها منذ انطلاقها عام 2016، تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطط النمو والتنمية التى تقوم بها الدولة المصرية فى كافة المحافظات ،حيث تم تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2035 لتتواكب مع التكنولوجيات الحديثة وإنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة، وأخري كمدخلات في صناعات مختلفة لتغطية جزء من احتياجات السوق.

وعلى مدار السنوات التسع الماضية تم تنفيذ 3مشروعات بتروكيماويات باستثمارات 4مليار دولار ،وجارى تنفيذ 5مشروعات بتروكيماويات بحجم استثمارات تبلغ 2 مليار دولار .

وفيما يتعلق بمشروعات البتروكيماويات المنفذة فتضمنت الأتى ..

1-شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

2-مجمع الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته.

3-توسعات الشركة المصرية للبتروكيماويات.

وتضمنت أهم مشروعات البتروكيماويات الجاري تنفيذها الأتى ..

1-مشروع إنتاج الألواح الخشبية.

2-مشروع مشتقات الميثانول.

3-مشروع انتاج الأمونيا الخضراء.

4-مشروع إنتاج الصودا آش.

يذكر أن مشروعات البتروكيماويات مشروعات حيوية ذات قيمة مضافة مرتفعة ينفذها قطاع البترول تشهد زخمًا كبيرًا وتعمل على فتح افاق جديدة لمشروعات جديدة تضيف إلى القدرات الحالية لمصر فى هذه المجالان، حيث يستهدف قطاع البترول تنفيذ حزمة كبيرة من مشروعات البتروكيماويات الجديدة لزيادة القيمة المضافة وتوفير إنتاج محلى من الخامات المختلفة والمنتجات المتنوعة التى تدخل فى العديد من المجالات لتقليل الاستيراد وتوفير كميات للتصدير لرفع الفائض الدولارى.