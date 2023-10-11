تعرف على الفرق بين اللايف كوتش والأخصائى النفسى.. استشارى يوضح

كتب – حسام الشقويرى

عن دور الأخصائى النفسى والفرق بينه وبين اللايف كوتش ، أوضح الدكتور عصام درويش استشارى الامراض النفسية والعصبية جامعة أسيوط ، أن الأخصائي النفسي يقدم المساعدة للأطباء في علاج بعض الاضطرابات النفسية، كاضطرابات النوم والتوتر في العلاقات العاطفية والمشاكل السلوكية وغيرها، بينما لا يمكن للايف كوتش القيام بذلك بالطبع، كما ان الأخصائي النفسي دارس لعلم النفس، ويقوم بتخصيص موضوع دراسته العليا فيه، بينما اللايف كوتش غير دارس للطب أو لعلم النفس، وربما يكون حاصلاً على بعض الدورات التدريبية، أو ربما يعتمد على خبراته الحياتية فقط.

وأضاف في تصريح لـ "اليوم السابع" أنه لا يمكن للأخصائي النفسي مزاولة مهنته دون الحصول على ترخيص واعتماد قانوني من الدولة، بينما لا يخضع اللايف كوتش لتلك القوانين، ويلتزم الأخصائي النفسي التزاماً كاملاً بأخلاقيات المهنة، بما في ذلك الحفاظ على سرية المريض، أما اللايف كوتش فلا يوجد ميثاق معين يلتزم به، الأمر يخضع لضميره الشخصي فقط.

ويمكن للايف كوتش أن يقدم لك النصائح ويضع لك الاستراتيجيات، التي تساعدك على التخلص من السلوكيات التي قد تمثل عائقاً في طريقك، أو تتسبب في اضطراب علاقاتك الاجتماعية أو العملية، بينما يقوم الأخصائي النفسي بمساعدتك على تعديل سلوكياتك، ويقدم لك تفسيراً تحليلياً عن أسباب هذا السلوك الذي يزعجك، كجزء من خطته لعلاجك.