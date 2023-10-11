اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 07:01 م
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تسكين طالبات المحافظات الحدودية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة.. صور

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 06:14 م
تسكين طالبات المحافظات الحدودية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة.. صور وجبات طالبات االمدينة الجامعية بالازهر
كتب لؤى على

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قالت جامعة الأزهر إنه انطلاقًا من حرص الجامعة على التيسير على طالبات المحافظات الحدودية والنائية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة وتوفير إقامة بالمدينة الجامعية؛ حفاظًا عليهن، تم اليوم الأربعاء تسكين الطالبات الحاصلات على تقدير مقبول والمنقولات بمواد (فرق نهائية - سنوات النقل) ممن تنطبق عليهم قواعد التسكين بالمدن الجامعية. 

 

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، تم اليوم تسكين طالبات المحافظات الحدودية والمناطق النائية فى المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر. 

 

وقام رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على الطالبات، رافقته خلالها الأستاذة هبة عبد الله سليمان، مدير عام المدنية فى الجامعية للطالبات، والأستاذة منال حافظ، مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

 

حيث تفقد مطعم المدينة الجامعية وتابع توزيع وجبات الطعام على الطالبات، كما تابع المنتجات الغذائية التى يتم توزيعها على الطالبات مثل الزبادى والجبن وغير ذلك، وقام بالتأكد من تواريخ صلاحية تلك المنتجات الغذائية.

 

وفى نهاية الجولة أكد رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية حرصه على المتابعة الدائمة والمستمرة والتواصل مع ابنائه الطلاب والطالبات، موجها الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد فى طلب العلم حتى تكونوا نافعين للوطن وحريصين على رفعة شأنه دائما.

 

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