تحرير 436 محضر تموينى وضبط 11 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير 436 محضر تموينى خلال يومين من الحملات التفتيشية الموسعة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين 220 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، و تحرير 216 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر .

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير ثلاث محاضر جنح قسم شبين الكوم أحدهما ضد صاحب مخبز سياحى بحوزته كميه وقدرها 2 طن دقيق فاخر، والثانى ضد المدير المسئول عن مصنع لصناعة السلع الغذائية بميت خلف وبحوزته 5 أطنان سكر حر بدون مستندات مجهول المصدر، والثالث ضد صاحب مخبز بلدى للتصرف فى كمية قدرها 9 شيكارة دقيق بلدى مدعم بقصد بيعها فى السوق السوداء.

كما تم تحرير محضر جنح مركزقويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع للمنتجات الغذائية بحوزته كمية قدرها 3.5 طن مستلزمات مواد غذائية بدون مستندات مجهول المصدر ، فيما تم تحرير محضر جنح مركز اشمون ضد صاحب محل لحوم لحيازته كمية قدرها 8 كجم لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمى .

وفى ذات السياق شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان حملة تفتيشية على المحلات بالتعاون مع ادارات الطب البيطرى والتموين ومكتب مراقبة الاغذية، أسفرت عن تحرير 11 محضر صحة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية ،و9 محاضر تموين لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم الاعلان عن الاسعار ، 9 محاضر انذارات لعدم تطبيق الاشتراطات البيئية ، فضلا عن اعدام مواد غذائية ومصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.