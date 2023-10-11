انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بجنوب الدلتا إلى 19%

كتبت رحمة رمضان

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى صباح اليوم، الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد بنود ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى عن العام المالي 2022/2023 .

و استعرض المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أبرز نقاط القوة بميزانية الشركة خلال العام المالى 2022 / 2023 وهى يلى :_

- بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى 2022/2023 نحو 512 مليون جنيه .

- بلغ الحمل الأقصى 2425.5 ميجا وات خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 2348.5 ميجا وات خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 77 ميجاوات بنسبة 3.28% بينما كان الحمل الأقصى المستهدف بالموازنة 2384.43 ميجاوات

- بلغت نسبة الفقد 19.77 % خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.86 %

خلال العام المالي 2021/2022 علما بان انخفاض الفقد بنسبة 2.09 عن العام السابق أدى إلى زيادة الإيرادات بنحو 287 مليون

جنيه

-بالنسبه لاعمال الصيانه :-

• محولات التوزيع بنسبة تنفيذ 96.55% .

• موزعات الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ 100% .

• الخطوط الهوائية جهد متوسط بنسبة تنفيذ 94.6%

• أكشاك سكاكين الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ 99.22 %

• الخطوط الهوائية جهد بنسبة تنفيذ 94.88 ٪؜

- بالنسبه لمعدلات الأعطال:-

• انخفض عدد الانقطاع لكل مشترك SAIFI ) ( الغير مبرمج الى 0.35 مقابل 0.38 عام 2022/2201 كما انخفض زمن الانقطاع لكل مشترك (SAIDI) الغير مبرمج الى 30.15 دقيقة مقابل 37.42 دقيقة العام الماضي .

- تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب آلي عليها كافة البرامج اللازمة لأداء جميع خدمات العملاء .

- ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء مما أدى إلى سرعة إنهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولوية التقديم للتركيب وحوكمة دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والإحلال .