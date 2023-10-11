انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بجنوب الدلتا إلى 19%

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى صباح اليوم، الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد بنود ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى عن العام المالي 2022/2023 .
و استعرض المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أبرز نقاط القوة بميزانية الشركة خلال العام المالى 2022 / 2023 وهى يلى :_
- بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى 2022/2023 نحو 512 مليون جنيه .
- بلغ الحمل الأقصى 2425.5 ميجا وات خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 2348.5 ميجا وات خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 77 ميجاوات بنسبة 3.28% بينما كان الحمل الأقصى المستهدف بالموازنة 2384.43 ميجاوات
- بلغت نسبة الفقد 19.77 % خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.86 %
خلال العام المالي 2021/2022 علما بان انخفاض الفقد بنسبة 2.09 عن العام السابق أدى إلى زيادة الإيرادات بنحو 287 مليون
جنيه
-بالنسبه لاعمال الصيانه :-
• محولات التوزيع بنسبة تنفيذ 96.55% .
• موزعات الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ 100% .
• الخطوط الهوائية جهد متوسط بنسبة تنفيذ 94.6%
• أكشاك سكاكين الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ 99.22 %
• الخطوط الهوائية جهد بنسبة تنفيذ 94.88 ٪
- بالنسبه لمعدلات الأعطال:-
• انخفض عدد الانقطاع لكل مشترك SAIFI ) ( الغير مبرمج الى 0.35 مقابل 0.38 عام 2022/2201 كما انخفض زمن الانقطاع لكل مشترك (SAIDI) الغير مبرمج الى 30.15 دقيقة مقابل 37.42 دقيقة العام الماضي .
- تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب آلي عليها كافة البرامج اللازمة لأداء جميع خدمات العملاء .
- ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء مما أدى إلى سرعة إنهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولوية التقديم للتركيب وحوكمة دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والإحلال .
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