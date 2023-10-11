اليوم آخر موعد لتقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

تنتهى اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر، المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقدم طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، لتوقيع الكشف الطبي عن الحالة البدنية والذهنية.

وحدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 ضوابط وقواعد توقيع الكشف الطبى والتى تتمثل فى تقديم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة بمقرها بالقاهرة، ويكون تقديم الطلب توقيع الكشف الطبي في موعد أقصاه اليوم الأربعاء 11 أكتوبر لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقى طلبات الترشح في اليوم التالي.

ويلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره 10 آلاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد - مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.

وتقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطاب بذلك، متضمناً الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة وهي مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج بشارع كورنيش النيل - شبرا ومستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وستجرى كافة التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة بإحدى تلك المستشفيات على نفقة طالب الترشح، ثم يقوم طالب الترشح بتقديم الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة، لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمانى وأربعون ساعة من تقديمها إليها.

وتتم مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال أربع لجان، وهي لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب ولجنة أمراض باطنة وقلب ولجنة الجراحة ولجنة الرمد.

وعقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يتم اعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية -سواء كان لائق أو غير لائق- على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن.

ويحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات - والتي تكون مغايرة في تشكيلها - لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر.

وتعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريراً طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح، يتضمن بياناً ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة ، وبصمة إبهام يده اليمنى ، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق ترشحه.

وتضمن القرار أنه يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمني، وصورة شخصية حديثة له، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمنا.