النيابة تطلب تحريات المباحث فى مصرع فتاة بالتجمع الأول

كتب أحمد حسني

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث في وفاة فتاة بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى منطقة التجمع الأول، كما صرحت النيابة بدفن جثة المتوفاة.

ولقيت فتاة مصرعها نتيجة اصطدام سيارة بها، بمنطقة القاهرة الجديدة، فأثناء عبور الفتاة الطريق، صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة، يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة القاهرة الجديدة، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت فتاة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.