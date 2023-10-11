اليوم السابع
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المطالبة بتحقيق بعد إلقاء محتج مادة لامعة على زعيم العمال البريطاني ..فيديو

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:46 ص
المطالبة بتحقيق بعد إلقاء محتج مادة لامعة على زعيم العمال البريطاني ..فيديو إلقاء مادة لامعة على كير ستارمر - زعيم حزب العمال
كتبت رباب فتحى

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قاطع محتج خطاب زعيم حزب العمال البريطانى كير ستارمر أمس الثلاثاء، في المؤتمر السنوي لحزب العمال، وألقى عليه حفنتين من مادة لامعة، فيما اعتبرته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية خرقا أمنيا خطيرا وسط مطالبات بإجراء تحقيق لتبين كيفية حدوث ذلك رغم التأمين. 

كير ستارمر فى الفاعلية
كير ستارمر فى الفاعلية

وكان ستارمر فى مكان تجمع الحزب في ليفربول شمال غرب إنجلترا، لإلقاء خطابه عندما قاطعه المحتج الذي اقتحم المنصة.  وهتف المحتج "الديمقراطية الحقيقية يقودها المواطن" و"السياسة تحتاج إلى تحديث" بالإضافة إلى شعارات أخرى، قبل أن ينثر الغبار اللماع على رأس ستارمر وكتفيه.

ثم حاصر عدد من عناصر الأمن المتظاهر وأخرجوه من المكان. وارتدى الشاب قميصا يوحي بأنه مرتبط بجماعة "الشعب يطالب بالديمقراطية" التي تدعو إلى إصلاح النظام الانتخابي.

المادة اللامعة
المادة اللامعة

 

وغطت المادة اللامعة أكتاف السير كير وصرخ المتظاهر "نحن في أزمة، نحن في أزمة" بينما كان الأمن يسحبه بعيدًا.

وبدا ستارمر غير منزعج إلى حد كبير، فقد خلع سترته وألقى خطابه بعد أن ألقى عدة مزحات حول الحادث.

وقال الزعيم العمالي للجمهور "إذا كان يعتقد أن هذا يزعجني فهو لا يعرفني".

المادة اللامعة على يد كير ستارمر
المادة اللامعة على يد كير ستارمر

 

وفي حديثها إلى شبكة "سكاي نيوز" مع صوفي ريدج، قالت وزيرة العدل في حكومة الظل في حزب العمال، شبانة محمود، إن مسئولي الحزب سيطلبون تفسيرًا كاملاً.

وأضافت: "أعلم أنه سيتم طرح الأسئلة ، وأعلم أن السلطة التنفيذية الوطنية للحزب... ستتوقع تقريرًا كاملاً عن كيفية السماح بحدوث ذلك بالضبط".

وقالت إن المناقشات جارية أيضًا مع موظفي الأمن في مكان انعقاد المؤتمر.

 

 


كير ستارمر

السير كير ستارمر

زعيم حزب العمال

حزب المحافظين

الانتخابات البريطانية



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