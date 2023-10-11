ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان - "إنه حتى اليوم الموافق 11 أكتوبر، فقد أكثر من 1183 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أنه تم تحديد أماكن تواجد 18 ألفا و812 طفلا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.