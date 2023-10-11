المؤبد لقاتل ابن عمه بسكين لخلافات على مخلفات دواجن بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة، حضوريًا، بمعاقبة عامل باليومية بالسجن المؤبد ؛ لاتهامه بقتل ابن عمه طعنًا بسكين، بسبب مخلفات الدواجن شهر رمضان الماضي، وذلك في أحداث القضية رقم 21327 لسنة 2023 جنح مركز الرياض، والمقيدة برقم 2248 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.



كان المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال "ح.ع.ع.ح.ا" 30 سنة، عامل باليومية، مقيم في قرية بلوش ساحل البحري التابعة لمدينة برج البرلس محافظة كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمته عما أسند إليه من اتهام.



وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه في يوم 8 أبريل 2023 بدائرة مركز شرطة الرياض قتل المجنى عليه "م.ع.ع.ع.ا.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم عليه، فأعد لذلك سلاح أبيض (سكين) - محل الاتهام اللاحق- وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا بأن كال له عدة طعنات بجسده مستخدمًا في ذلك الأداة آنفة البيان حتى أسقطه أرضًا مغشيًا عليه محدثًا بذلك إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالأوراق، كما تبين أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) دون أن يكون مرخصًا له في إحرازه وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحمله على النحو المبين بالأوراق.





