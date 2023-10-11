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العاهل الأردنى: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون تحقيق السلام العادل

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 01:37 م
العاهل الأردنى: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون تحقيق السلام العادل العاهل الاردني
كتب سمير حسنى

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قال العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.

وأضاف العاهل الأردني، خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد، مشددا على أنه ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا.

تابع الملك الأردني: سيظل موقف الأردن ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية.. وسيبقى الأردن في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب.

 

 


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